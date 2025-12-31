Nel Piacentino San Silvestro molto freddo e Capodanno sottozero | cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Nel Piacentino San Silvestro si presenta con temperature molto basse, e il Capodanno sarà caratterizzato da condizioni sottozero. Le correnti di origine artica interessano l’Emilia Romagna, portando un temporaneo annuvolamento tra il 30 e il 31 dicembre e un significativo calo delle temperature nei prossimi giorni. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per prepararsi alle condizioni di freddo intenso.

Correnti di matrice artica irrompono sull'Emilia Romagna: previsto un temporaneo annuvolamento tra 30 e 31 dicembre, ma soprattutto un netto calo delle temperature. A fare il punto sul quadro locale Stefano Ghisu, esperto di 3bmeteo.com. Se San Silvestro si presenta con cielo sereno, ma clima.

