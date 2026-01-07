Astori il ricordo della Roma nel giorno del suo compleanno

Nel giorno del suo 39° compleanno, la Roma ha reso omaggio a Davide Astori, ricordando il suo contributo e il suo legame con il club. Un messaggio ufficiale sui profili social ha voluto mantenere vivo il ricordo dell’ex capitano, simbolo di passione e integrità nel mondo del calcio. Un gesto semplice per onorare la memoria di Astori in una giornata significativa.

Nel giorno in cui Davide Astori avrebbe compiuto 39 anni, la Roma ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui profili ufficiali del club. "Il 7 gennaio 1987 nasceva Davide Astori. Per sempre con noi." Una frase semplice, diretta, che riporta alla memoria un legame che va oltre il campo. Astori si spense improvvisamente il 4 marzo 2018 per un malore cardiaco. Difensore della Roma, capitano della Fiorentina e punto di riferimento della Nazionale italiana, ha lasciato un vuoto profondo nel calcio italiano. Un'assenza che non si colma, ma un ricordo che resta vivo, condiviso da tifosi, compagni e appassionati.

