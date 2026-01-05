Maltempo in arrivo | neve fino a quote collinari in Umbria attenzione anche su Terni

Da ternitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fronte di maltempo interessa l’Italia, con instabilità che si estende dal continente europeo fino al Mediterraneo. In Umbria, sono previste nevicate anche a quote collinari, con particolare attenzione alla zona di Terni. Le condizioni climatiche richiedono attenzione e precauzioni, soprattutto nelle aree più esposte, per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Una vasta area depressionaria sta interessando gran parte del continente europeo, estendendosi fino al Mediterraneo e determinando condizioni di marcata instabilità atmosferica anche sull’Italia. Un flusso sudoccidentale umido continua infatti a convogliare maltempo sulle regioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

