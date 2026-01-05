Maltempo in arrivo | neve fino a quote collinari in Umbria attenzione anche su Terni

Un fronte di maltempo interessa l’Italia, con instabilità che si estende dal continente europeo fino al Mediterraneo. In Umbria, sono previste nevicate anche a quote collinari, con particolare attenzione alla zona di Terni. Le condizioni climatiche richiedono attenzione e precauzioni, soprattutto nelle aree più esposte, per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Una vasta area depressionaria sta interessando gran parte del continente europeo, estendendosi fino al Mediterraneo e determinando condizioni di marcata instabilità atmosferica anche sull'Italia. Un flusso sudoccidentale umido continua infatti a convogliare maltempo sulle regioni.

