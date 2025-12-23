Contributi previdenziali PA | regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 dicembre

Il decreto Milleproroghe pubblicato il 27 dicembre 2024 prevede la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025. Questa misura permette di regolarizzare eventuali irregolarità senza incorrere in sanzioni, offrendo un’opportunità di conformarsi alle norme previdenziali in modo agevole e tempestivo.

Il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Separata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Pace contributiva 2024/25: domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi

