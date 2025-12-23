Contributi previdenziali PA | regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 dicembre

Il decreto Milleproroghe pubblicato il 27 dicembre 2024 prevede la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025. Questa misura permette di regolarizzare eventuali irregolarità senza incorrere in sanzioni, offrendo un’opportunità di conformarsi alle norme previdenziali in modo agevole e tempestivo.

Regolarizzazione Omissione Contributiva - Per il caso indicato si potrebbe ipotizzare la richiesta della costituzione della rendita vitalizia, che ha la finalità di sanare un'omissione contributiva nell'assicurazione per l'invalidità, la ... corriere.it

Contributi colf e badanti 2025, primo pagamento entro il 10 aprile: tutte le scadenze e come fare - È stata infatti fissata allora la scadenza ultima per il primo versamento 2025 dei contributi previdenziali per ... repubblica.it

Buongiorno, chiedo se è capitato il seguente caso che non sono riuscito a trovare una risposta certa. Coniugi con figli a carico al 50% indicati nei rispettivi modelli 730. Un genitore ha versato contributi previdenziali volontari per se e nell'interesse dei figli supe - facebook.com facebook

Entro il 31 dicembre I datori di lavoro privati possono fare domanda per il Bonus Giovani under 35, che prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato rb.gy/jq0i3t Inps Comunica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.