Protesta alla Reggia il deputato Borrelli e gli attivisti contro l' abbattimento dei lecci | Incomprensibile

Oggi si svolge una manifestazione di protesta presso la Reggia di Caserta, in risposta all’annunciato abbattimento di 750 lecci nel parco reale. Deputato Borrelli e numerosi attivisti ambientalisti esprimono preoccupazione e dissenso, definendo incomprensibile questa decisione. La protesta si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla tutela del patrimonio naturale e delle aree verdi pubbliche.

E’ il giorno della protesta. Stamattina cittadini, attivisti di comitati e associazioni ambientaliste hanno partecipato al presidio contro l’abbattimento di 750 lecci all’interno del parco reale della Reggia di Caserta.La manifestazioneAlla manifestazione, organizzata dalla delegazione Lipu di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

