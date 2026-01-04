Protesta alla Reggia il deputato Borrelli e gli attivisti contro l' abbattimento dei lecci | Incomprensibile

Oggi si svolge una manifestazione di protesta presso la Reggia di Caserta, in risposta all’annunciato abbattimento di 750 lecci nel parco reale. Deputato Borrelli e numerosi attivisti ambientalisti esprimono preoccupazione e dissenso, definendo incomprensibile questa decisione. La protesta si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla tutela del patrimonio naturale e delle aree verdi pubbliche.

E' il giorno della protesta. Stamattina cittadini, attivisti di comitati e associazioni ambientaliste hanno partecipato al presidio contro l'abbattimento di 750 lecci all'interno del parco reale della Reggia di Caserta. La manifestazione è stata organizzata dalla delegazione Lipu di.

Reggia di Caserta, manifestazione contro l’abbattimento di 750 lecci - Borrelli (Avs): "Decisione incomprensibile e ingiustificata, il patrimonio verde va tutelato. sciscianonotizie.it

Si è svolta questa mattina, all’interno della Reggia di Caserta, la protesta contro l’abbattimento di 750 lecci del Parco reale, disposto dalla direzione della Reggia. “La decisione di procedere con l’abbattimento appare assolutamente incomprensibile, soprattutt - facebook.com facebook

