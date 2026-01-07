Un cavallo scivola e muore durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore La rabbia degli animalisti contro gli organizzatori | Questa morte non è una fatalità

Durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, un cavallo è scivolato e ha perso la vita mentre trainava una carrozza. L’incidente, avvenuto il 5 gennaio, ha sollevato critiche dagli animalisti, che contestano la gestione dell’evento e sottolineano come questa tragedia non sia stata una fatalità. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità nelle manifestazioni tradizionali.

La tradizionale Cavalcata dei Re Magi di Nocera Inferiore si è rivelata fatale per un cavallo. Secondo quanto riporta Scisciano Notizie, lo scorso 5 gennaio l’animale stava trainando la carrozza quando è improvvisamente scivolato e non si è più rialzato. Il fatto si è verificato in via Atzori, a poche centinaia di metri dalla cattedrale di San Prisco al Vescovado, dove la processione si è poi conclusa. I presenti hanno compreso la drammaticità del fatto in pochi istanti, dato che l’animale non dava segni di vita. Nonostante la morte del cavallo, la manifestazione è proseguita. Le immagini diffuse sui social network sono diventate virali e hanno innescato un dibattito sull’impiego di animali nelle manifestazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi

Leggi anche: Salerno, cavallo muore durante cavalcata dei Re Magi: animalisti all'attacco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nocera Inferiore cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi; Tragedia alla Cavalcata dei Re Magi | cavallo stramazza al suolo e muore.

Cavallo scivola durante la sfilata e muore: animalisti contro la Cavalcata dei Re Magi - NOCERA INFERIORE (rgl) – Una festa che doveva celebrare la tradizione si è trasformata in una tragedia e ora accende una dura polemica. ilgiornalelocale.it