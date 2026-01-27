NBA Europe prima scadenza Costi molto alti Cosa farà RedBird e il Milan?

La prima scadenza di NBA Europe rappresenta un momento importante per il progetto e per il Milan di RedBird. I costi previsti sono elevati, sollevando interrogativi sulle strategie future e sulla fattibilità dell’iniziativa. In questo contesto, la collaborazione tra il club italiano e l’evento sportivo internazionale sarà determinante per definire gli sviluppi prossimi.

Continuano le voci sul progetto NBA Europe a cui sarebbe interessato anche il Milan di RedBird. Come riportato da Gazzetta.it il Financial Times ha annunciato due novità per la lega: la Nba ha cominciato a condividere i dati finanziari esclusivi con tutte le parti coinvolte. Inoltre la Nba ha invitato i soggetti interessati a presentare offerte preliminari, non vincolanti, entro fine marzo. LEGGI ANCHE: De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora.>>> Secondo Gazzetta.it RedBird sarebbe davanti a una decisione non facile. Questo perché il costo della partecipazione alla NBA Europe si stima possa essere tra i 500 milioni e il miliardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Approfondimenti su NBA Europe

La Nba Europe prevede la consegna di dati finanziari esclusivi ai club interessati a partecipare al nuovo campionato.

RedBird e Olimpia sono presenti al summit di Londra, evento chiave per il futuro del basket europeo.

Ultime notizie su NBA Europe

Argomenti discussi: NBA Europe, Olimpia Milano e Milan oggi a Londra per un incontro sul progetto; Nba in Europa, Milan in prima fila. Da solo o con l'Olimpia?; Lo show NBA a Londra ha convinto tutti; Nba a Roma, il Centrale del tennis diventerà un palazzetto per il basket: Copertura entro il 2027.

