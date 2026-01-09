Nuovo AD per Olidata SpA nel segno del consolidamento e dell’espansione

Olidata SpA ha annunciato la nomina di Maurizio Nasso come nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale. La società, leader nel settore IT e quotata su Euronext Milan, si concentra sul consolidamento delle proprie attività e sull’espansione strategica. Questa scelta mira a rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato, garantendo continuità e innovazione nel proprio percorso di crescita.

Roma, 8 gennaio 2026 – Olidata S.p.A., system integrator a capo di un gruppo leader italiano nel settore IT quotato su Euronext Milan, ha nominato come nuovo Amministratore Delegato Maurizio Nasso attribuendogli inoltre l'incarico di Direttore Generale. Maurizio Nasso vanta una lunga esperienza come manager in società ICT nazionali e internazionali, avendo ricoperto ruoli dirigenziali in ambito tecnico, commerciale e top management; durante il suo percorso professionale ha operato in settori complessi come Telco, Energy & Utility e Trasporti, affrontando la trasformazione digitale, la modernizzazione infrastrutturale nonché l'adozione di soluzioni cloud e data-driven.

Annunciamo con grande soddisfazione che Olidata S.p.A è il nuovo della Roma Volley per la stagione 2025/26! Fondata nel 1982 a Cesena e oggi con sede a Roma, è - facebook.com facebook

