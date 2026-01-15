Dopo il sequestro Napolitano Store continua a vendere E sta per aprire un nuovo negozio a Casalnuovo
Dopo il sequestro di ieri, Napolitano Store prosegue l’attività di vendita attraverso i negozi ancora disponibili. Angelo Napolitano, noto sui social come Napolitano Store, ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita a Casalnuovo. La situazione evidenzia la continuità dell’attività commerciale nonostante le recenti vicende legali, mantenendo un punto di riferimento per i clienti nella zona.
Dopo il sequestro dell'azienda arrivato ieri, Angelo Napolitano, conosciuto come Napolitano Store sui social, continua a vendere elettrodomestici nei negozi che non sono stati sequestrati. E annuncia una nuova apertura nei prossimi giorni.
