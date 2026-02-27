Nuovo palazzo dell’Eni ultimato Via al trasloco poi sarà operativo

L'edificio moderno dell’Eni è stato completato e si avvia il trasferimento del personale. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli ultimi lavori di sistemazione prima che l’intera struttura diventi pienamente operativa. La nuova sede rappresenta un passo importante per l’azienda, che si prepara ad accogliere i dipendenti all’interno di uno spazio più efficiente e funzionale.

L’avveniristico Sesto palazzo uffici dell’Eni entra finalmente in funzione. Dalla settimana prossima prenderà il via il trasferimento dei lavoratori di Eni Rewind e Versalis, attualmente in servizio nel Secondo palazzo sandonatese della società del cane a sei zampe, nel nuovo edificio di viale De Gasperi. Si tratta di un primo step: successivamente, a lasciare i loro uffici per il nuovo centro direzionale saranno i lavoratori del Primo palazzo, il cui trasferimento verrà completato entro l’estate. Sono queste le modalità e le tempistiche di un trasloco che, più volte annunciato, entra ora nel vivo e in futuro potrebbe ampliarsi ulteriormente, coinvolgendo i dipendenti che oggi sono impiegati in altre sedi aziendali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giorgio Morandi nella Collezione Eni, al via la mostra a Palazzo Esposizioni Roma Dall’11 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, lo spazio Sala Fontana di Palazzo Esposizioni Roma presenta la mostra Giorgio Morandi nella Collezione Eni.

