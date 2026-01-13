PalaNesima | da opera incompiuta a polo sportivo strategico entro fine 2026

Il progetto di ristrutturazione del PalaNesima, trasformato da opera incompiuta a polo sportivo strategico, procede secondo il cronoprogramma stabilito. I lavori avanzano con puntualità e si avvicinano alla conclusione prevista entro la fine del 2026. La riqualificazione garantirà un impianto moderno e funzionale, contribuendo allo sviluppo sportivo e sociale della zona.

Avanzano i lavori: cronoprogramma rispettato e consegna imminente. Il percorso di riqualificazione e completamento del PalaNesima procede secondo le tempistiche previste, con un lieve anticipo rispetto al programma. Quella che per anni è stata considerata un'incompiuta è oggi una grande opera pubblica avviata verso la conclusione, con consegna prevista entro la fine del 2026. Un impianto moderno al centro della nuova cittadella dello sport. L'evoluzione dei lavori è stata confermata durante un sopralluogo tecnico guidato dal sindaco Enrico Trantino. Il PalaNesima potrà accogliere circa 4.

