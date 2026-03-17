Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, i carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito un blitz nel Lecchese, portando all’arresto di Mouhib Zaccaria, conosciuto come Baby Gang. L’uomo è stato fermato con l’accusa di armi, rapina e maltrattamenti. Si tratta di un nuovo episodio di problemi con la giustizia per il giovane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei carabinieri nella notte nel Lecchese. Ancora problemi con la giustizia per Mouhib Zaccaria, conosciuto come Baby Gang, arrestato nella notte tra il 16 e il 17 marzo dai carabinieri del comando provinciale di Lecco. Il trapper è accusato, a vario titolo, di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti, nell’ambito di un’operazione che ha coinvolto anche altre persone a lui vicine. L’operazione a Calolziocorte. Il blitz è stato eseguito a Calolziocorte, dove l’artista ha soggiornato a lungo e dove torna frequentemente. I militari hanno fatto irruzione in un’abitazione situata nel complesso di case popolari di via Di Vittorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuovo arresto per Baby Gang: accuse di armi, rapina e maltrattamenti

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