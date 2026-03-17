I carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito un nuovo arresto nei confronti di Mouhib Zaccaria, conosciuto come Baby Gang. Sono state emesse diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e sono state effettuate numerose perquisizioni che coinvolgono il trapper e altre persone vicine a lui. L'operazione ha portato alla cattura di Zaccaria e alla perquisizione di vari ambienti.

Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, nome all'anagrafe di Baby Gang. I carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono il trapper e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne era stato arrestato, l'11 settembre del 2025, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto in una stanza d'albergo a Milano l'arma clandestina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Armi, rapina e maltrattamenti: nuovo arresto per Baby Gang

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Baby Gang rapper arresto nel 2025 è davvero un criminale

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