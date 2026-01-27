Bergamotto di Reggio Calabria lanciata una raccolta fondi per affrontare i ricorsi contro l' Igp

Il bergamotto di Reggio Calabria, riconosciuto come Igp, è al centro di una campagna di raccolta fondi. L’obiettivo è sostenere i ricorsi necessari a tutelare il marchio e rafforzare la posizione del comparto produttivo. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per preservare questa eccellenza locale e garantire la tutela della denominazione geografica.

Il comitato promotore del marchio Igp per il bergamotto di Reggio Calabria chiede ai cittadini di scendere in campo per aiutare il comparto produttivo a ottenere la certificazione geografica protetta. Un obiettivo quasi raggiunto, che però trova per l'ennesima volta sulla sua strada il fronte.

