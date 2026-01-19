Tutti uniti per difendere il Bergamotto di Reggio Calabria | parte la raccolta fondi contro i ricorsi al TAR Lazio

È iniziata una raccolta fondi per sostenere la difesa del Bergamotto di Reggio Calabria IGP, un simbolo della tradizione e dell’identità territoriale della Calabria. L’obiettivo è contrastare i ricorsi al TAR Lazio e preservare questa preziosa eccellenza agricola. In un momento cruciale, è importante unire le forze per tutelare un patrimonio che rappresenta la storia e la cultura della regione.

È una corsa contro il tempo per difendere un simbolo della Calabria e della sua identità territoriale: il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Il Comitato Promotore per l'IGP lancia oggi un appello urgente a cittadini, associazioni, aziende e istituzioni per contribuire concretamente alla raccolta fondi necessaria a sostenere le spese legali contro i ricorsi presentati al TAR Lazio da chi vuole ostacolare l'approvazione definitiva dell'Indicazione Geografica Protetta. In particolare, i ricorsi sono stati promossi dal Consorzio della DOP Olio Essenziale di Bergamotto, guidato da Ezio Pizzi, e dalla ditta F.

