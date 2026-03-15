La società Asd Nuoto Grosseto ha conquistato 18 medaglie ai Campionati regionali di categoria tenutisi a Livorno. La squadra ha ottenuto risultati significativi in diverse discipline, qualificandosi così per le prossime gare nazionali. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie società della regione. La vittoria di medaglie ha permesso ai nuotatori grossetani di ottenere il pass per le competizioni nazionali.

La società Asd Nuoto Grosseto ha raccolto 18 medaglie ai Campionati regionali di categoria svoltisi a Livorno. Il bottino include undici ori, due argenti e cinque bronzi ottenuti in due weekend distinti tra fine febbraio e inizio marzo. Questa performance proietta la squadra verso i prossimi appuntamenti nazionali con tempi che collocano gli atleti tra i migliori qualificati italiani. L’impianto di allenamento è la piscina comunale G.B. Finetti gestita da Olimpic Nuoto Napoli sotto la guida tecnica di Alessandro Varani e Alessandro Del Bottegone. L’incrocio tra tradizione sportiva e dati economici locali. Il successo della squadra non è un evento isolato ma il risultato di una struttura organizzativa solida che lega lo sport al tessuto economico grossetano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto Grosseto: 18 medaglie e pass per i nazionali

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