Al Meeting di Livorno prenderanno parte nuotatori di rilievo come D’Ambrosio e Razzetti, insieme ad altri atleti italiani di spicco. La gara si svolge in un momento di preparazione per la stagione del vasca lunga, con numerosi big del nuoto nazionale che si sfideranno in diverse discipline. L’evento rappresenta un importante appuntamento di inizio stagione per gli atleti coinvolti.

La stagione del nuoto in vasca lunga sta per entrare nel vivo e, in attesa degli Assoluti di Riccione in programma dal 14 al 16 aprile, ci sarà spazio nelle prossime settimane per alcuni meeting interessanti e utilizzati da tanti atleti come test agonistici in preparazione degli eventi più importanti. Riflettori puntati quindi sulla piscina del centro federale di Livorno da giovedì 19 a sabato 21 marzo per una kermesse che accoglierà diversi big del movimento azzurro tra cui Sara Franceschi, Alberto Razzetti, Lisa Angiolini, Carlos D’Ambrosio, Federico Burdisso, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri. Il direttore tecnico Cesare Butini ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, D’Ambrosio e Razzetti al via del Meeting di Livorno insieme ad altri big dell’Italia

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