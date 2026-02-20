Bob a 4 Vogt davanti nell’ultima prova | Baumgartner non parte insieme ad altri big Il motivo

Durante gli allenamenti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Bob a 4 e Vogt si sono distinti per le loro prestazioni. Vogt ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima prova, mentre Baumgartner ha deciso di non partecipare, probabilmente per risparmiare energie. Diversi atleti di punta hanno scelto di non allenarsi in vista della competizione ufficiale. La decisione di Baumgartner ha sorpreso alcuni appassionati, che si chiedono se questa strategia influenzerà le sue possibilità di medaglia. La sfida tra i favoriti si fa sempre più incerta.

Si chiudono gli allenamenti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Michael Vogt firma il miglior tempo nella sesta prova, mentre Patrick Baumgartner e diversi favoriti scelgono di restare a riposo in vista della gara. Ultimo test completato nel bob a 4 ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella sesta prova il miglior tempo è stato registrato da Michael Vogt, che ha fermato il cronometro a 55.56. Alle sue spalle si sono piazzati il brasiliano Edson Luques Bindilatti, staccato di 45 centesimi, e il britannico Brad Hall a 47. Quarta posizione per lo statunitense Kristopher Horn a 63 centesimi, mentre il canadese Jay Deaborn ha chiuso quinto con un ritardo di 68 centesimi.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Bob a 4, Baumgartner ancora davanti nella quarta prova a Cortina Leggi anche: Patrick Baumgartner e molti big non prendono il via alla quinta prova del bob a 4. Miglior tempo di Heinrich Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vogt settimo dopo due manche, si prospetta il solito dominio tedesco; Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Tedeschi lontani; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; Nell’atteso dominio tedesco Vogt conclude in 6a posizione. Bob a 4, Vogt davanti nell’ultima prova: Baumgartner non parte insieme ad altri big. Il motivoSi chiudono gli allenamenti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Michael Vogt firma il miglior tempo nella sesta prova, mentre Patrick Baumgartn ... sportface.it Patrick Baumgartner si risparmia anche in una sesta prova del bob a 4 con pochissimi atleti impegnatiMichael Vogt ha chiuso al comando la sesta ed ultima prova della gara di bob a 4, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ... oasport.it