Questa mattina a Riccione si sono svolte le eliminatorie del nuoto artistico. Filippo Pelati e Susanna Pedotti hanno fatto vedere di essere in forma, conquistando buoni piazzamenti nel solo libero. Le prove continuano fino a domenica, con gli atleti pronti a puntare alla finale.

Continuano le prove eliminatorie allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede del campionato assoluto invernale di nuoto artistico, in programma fino a domenica 1 febbraio. La sessione mattutina è stata interamente dedicata alle esibizioni dei singoli, con 58 atleti in gara: 14 uomini e 44 donne. Nel settore maschile si è messo subito in evidenza Filippo Pelati, che presenta una versione rinnovata della routine Demone. Con alcuni adattamenti rispetto all'esercizio mostrato ai Mondiali di Singapore, Pelati ha conquistato la vetta della classifica provvisoria con 238.6425 punti. Alle sue spalle si sono classificati Francesco Cosentino, secondo con 231.

© Oasport.it - Nuoto artistico, Filippo Pelati e Susanna Pedotti in evidenza nelle eliminatore del solo libero agli Assoluti di Riccione

Questa settimana Riccione si trasforma nella capitale del nuoto artistico italiano.

