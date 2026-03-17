Oggi si celebra l’ottavo giorno della novena a San Giuseppe, dedicato all’affidamento delle difficoltà. Si ricorda il momento in cui San Giuseppe tiene tra le braccia Gesù Bambino, simbolo di protezione e cura. La preghiera si concentra sull’intento di portare luce e conforto alle famiglie, affidando loro le sfide quotidiane e chiedendo la forza di affrontarle con amore e comprensione.

In questo ottavo giorno contempliamo la gioia di San Giuseppe nello stringere tra le braccia Gesù Bambino affinché ogni famiglia sia illuminata da una comprensione sincera e da un amore che sa farsi tenerezza quotidiana. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giuseppe, ottavo giorno: per affidare ogni difficoltà

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