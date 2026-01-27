Entra col coltello in un minimarket del centro per rapinarlo poi se ne va Preso dai carabinieri

Un tentativo di rapina a mano armata si è verificato ieri sera in via Ganaceto, nel centro storico. Un uomo ha cercato di sottrarre denaro in un minimarket, ma è stato fermato dai carabinieri. L’episodio, gestito prontamente dalle forze dell’ordine, si è concluso senza feriti.

Momenti di tensione ieri sera in centro storico, precisamente in via Ganaceto, dove un uomo ha tentato una rapina ha mano armata. I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno infatti denunciato un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh, accusato di aver assaltato un minimarket armato di.

Un minorenne è stato trovato in classe con un coltello nel Friuli.

In un episodio recente a Bressanone, i carabinieri sono intervenuti in una discoteca a causa di un giovane con un coltello.

