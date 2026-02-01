Novità sulla squadra confermate con Cunha che sostituisce Dorgu nell’XI di Carrick

Questa domenica il Manchester United scende in campo contro il Fulham all’Old Trafford. Carrick ha deciso di cambiare formazione e ha inserito Cunha al posto di Dorgu. La squadra punta a vincere la terza partita di fila sotto la sua guida. I tifosi aspettano di vedere come reagirà la squadra in questa sfida importante.

2026-02-01 15:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Scopri le formazioni confermate per lo scontro all’Old Trafford. Il Manchester United cercherà di ottenere tre vittorie su tre sotto Michael Carrick quando domenica ospiterà il Fulham in Premier League. L’incantesimo provvisorio di Carrick difficilmente avrebbe potuto andare meglio finora dopo averli guidati fino alle vittorie su Manchester City e Arsenal e si immagino di ottenere un altro successo in casa contro i Cottagers, che sono un posto dietro di loro in classifica al settimo posto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

