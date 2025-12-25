2025-12-23 16:05:00 Breaking news: Questo pomeriggio il Senegal affronterà il Botswana. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Senegal inizierà questo pomeriggio la sua campagna di Coppa d’Africa contro il Botswana. I Lions sono uno dei favoriti per sollevare la corona di questo vincitore, con molte stelle affermate della Premier League tra le loro fila. Il Botswana, nel frattempo, sa che sarà un compito difficile tenere a bada i suoi avversari iniziali, ma tutto è possibile in questo torneo. Ricevi tutte le notizie sulla squadra per la partita qui. Offerta consigliata Scommettere £ 10 Ottenere £ 30 nelle scommesse gratuite #AD 18+ Registrazione richiesta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Notizie confermate sulla squadra con l’inizio di Ndiaye

