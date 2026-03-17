Nostra Signora di Oura | anche il Papa saluta lo storico miracolo d’Oriente

Dal cuore dell’Asia arriva la notizia che il Papa ha salutato Nostra Signora di Oura, riconoscendo pubblicamente il riconoscimento del cosiddetto ‘miracolo d’Oriente’. La visita si è concentrata su questo evento religioso, che da tempo richiama l’attenzione di molti fedeli e devoti della regione. La presenza del Papa ha sottolineato l’importanza di questo simbolo di fede per la comunità locale.

A Nagasaki sorge la chiesa di Oura, ufficialmente Basilica dei ventisei santi martiri del Giappone. Quella che è considerata la più antica chiesa giapponese fu costruita sulla collina che domina il porto della città divenuta tristemente nota per il bombardamento atomico del 9 agosto 1945. Al tempo erano ancora in vigore le leggi che mettevano al bando la religione cristiana. Le leggi anticristiane furono abolite nel 1873 ma solo al termine di una lunga lotta. Di fatto le persecuzioni contro i cattolici giapponesi sarebbero cessate soltanto nel 1899 su pressione delle potenze occidentali. Era il 1863 quando due sacerdoti francesi appartenenti alla Società per le missioni estere di Parigi, i padri Louis Furet e Bernard Petitjean, arrivarono a Nagasaki. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Nostra Signora di Oura: anche il Papa saluta lo storico «miracolo d’Oriente» Articoli correlati Leggi anche: Lo storico ristoratore saluta Villa Verucchio dopo 50 anni. "Il locale continuerà a vivere: ecco come" Leggi anche: Germanedo saluta l'Alimentari Previtali: chiude dopo oltre un secolo lo storico negozio di famiglia Aggiornamenti e notizie su Nostra Signora di Nostra Signora degli Angeli: l’intervento soprannaturale che rimane nella storiaUn segno che sfida la ragione: la statua di Nostra Signora degli Angeli risponde alle preghiere. Il miracolo che ha sconvolto i fedeli. lalucedimaria.it Diocesi: Chiavari, al via le celebrazioni in onore di Nostra Signora dell’Orto e Nostra Signora di MontallegroNell’imminenza della festa della Madonna dell’Orto, nostra celesta patrona, mi permetto di chiedervi di affidare alla Vergine Madre tre intenzioni di preghiera. La prima è per la pace nel mondo: ... agensir.it