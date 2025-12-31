Germanedo saluta l' Alimentari Previtali | chiude dopo oltre un secolo lo storico negozio di famiglia
Germanedo si congeda dagli Alimentari Previtali, negozio di famiglia attivo da oltre cento anni nel quartiere lecchese. Mercoledì 31 dicembre 2025 segnerà la fine di un’epoca, con la chiusura di un punto di riferimento storico per la comunità. Una perdita che rappresenta un momento di riflessione sulla tradizione commerciale e il ruolo delle attività locali nel tempo.
Si perde definitivamente un pezzo di storia di Germanedo. Mercoledì 31 dicembre 2025 sarà l'ultimo giorno di attività per gli Alimentari Previtali Battista, storico negozio di famiglia che ha servito il quartiere lecchese per più di un secolo. "Con l'anno 2026 il nostro quartiere di Germanedo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
