Lo storico ristoratore saluta Villa Verucchio dopo 50 anni Il locale continuerà a vivere | ecco come

Dopo cinquant’anni, il ristorante di Villa Verucchio chiude i battenti, salutando Giuseppe Bernardi, noto come Pino, che si è dedicato a far sentire bene i clienti con la sua accoglienza, cucina e musica dal vivo. A 85 anni, Bernardi lascia il locale, ma assicura che l’attività continuerà in qualche modo. La sua carriera nel settore dura da oltre cinque decenni.

Lo storico ristoratore e intrattenitore Giuseppe Bernardi cessa l’attività. Il ristorante La Tramontana diventa "Residenza Tramontana": ecco cosa cambierà “Il mio mestiere principale è quello di far star bene le persone”. Così si è sempre presentato al suo pubblico Giuseppe Bernardi, per tutti più semplicemente Pino: 85 anni, di cui 56 trascorsi tra i tavoli della convivialità sulla felice combinazione accoglienza-cucina e musica dal vivo. Pino ha attraversato la storia del territorio riminese e della Valmarecchia come cuoco, pizzaiolo, cameriere, pasticcere e animatore, lasciando sempre il segno. Nel 1970, agli albori dei primi successi professionali, aprì il suo primo locale (Pizzeria Tahiti) ritornando nella Villa Verucchio natia, dove da ragazzino si recava al cinema a vendere caramelle e a pascolare le pecore per la famiglia Zanni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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