Nel 2026, alcuni passeggeri della nave Rotterdam della Holland American Line si sono trovati a fronteggiare un'epidemia di norovirus, con circa 90 persone contagiate. Questo episodio evidenzia come il virus possa diffondersi facilmente e rapidamente in ambienti chiusi, creando situazioni di disagio e preoccupazione tra i viaggiatori. La gestione di tali emergenze richiede attenzione e misure preventive efficaci per tutelare la salute di tutti a bordo.

Il 2026 non è iniziato nella migliore delle maniere per circa 90 passeggeri della nave da crociera Rotterdam, della Holland American Line. Le persone hanno contratto il norovirus, un’infezione che causa problemi fisiologici e dolori addominali. Il viaggio a bordo della nave è durato 13 giorni, dal 28 dicembre 2025 allo scorso 9 gennaio, e ha toccato diversi paesi tra cui Curaçao, Colombia, Panama, Giamaica e Costa Rica. Secondo il report del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, 81 su 2.593 passeggeri hanno accusato i sintomi del norovirus. A questi si aggiungono 8 membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È diabolico perché può diffondersi in tanti modi ed è altamente contagioso”: crociera da incubo per i passeggeri della nave Rotterdam, 90 persone contagiate dal norovirus

