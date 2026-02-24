Referendum Nordio | giù i toni Mulè | La riforma non minaccia i pm

Nordio ha chiesto di abbassare i toni nel dibattito sul referendum, mentre Mulè ha difeso la riforma, sostenendo che non mette a rischio l’indipendenza dei pm. A quattro settimane dal voto, alcuni sondaggi indicano una prima inversione di tendenza, con il No in leggero vantaggio. La partecipazione si concentra soprattutto sulla parte motivata dell’elettorato, mentre molta gente rimane indecisa, decidendo in base alle discussioni televisive e alle piattaforme digitali. La campagna si fa sempre più accesa.

A quattro settimane dal voto alcuni sondaggi danno per la prima volta in vantaggio il No al referendum, ma ancora la mobilitazione riguarda la parte motivata dell'elettorato che si impegna sulle piattaforme identitaria digitali, mentre rimane la quota dell'incertezza sul voto e l'indecisione che sceglierà in base al dialogo diretto e alle tv. Nel frattempo sta entrando nel vivo la campagna elettorale politica, oltre a quella di merito condotta in forma appartata dai giuristi a favore dell'una e dell'altra posizione. Ieri all'università di Cosenza scintille dal pubblico al dibattito tra il forzista Mulè e l'ex premier Conte, che – anche in virtù della competenza legale – si cimenta più di tutti gli alleati a sfidare le motivazioni del Sì e domani si confronterà col Guardasigilli Nordio.