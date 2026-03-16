Firenze, 16 marzo 2026 – "E' una balla colossale", quella secondo cui la separazione delle carriere fra giudici e Pm è il "primo passo per portare il Pm sotto il potere esecutivo: è esattamente il contrario". Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenendo a un evento di Fratelli d'Italia a Firenze nell'ambito della campagna per il referendum del 22-23 marzo. A intervistarlo, al Teatro Cartiere Carrara, Erika Pontini, responsabile della redazione della cronaca di Firenze de La Nazione. PRESSPHOTO Firenze Referendum: Erika Pontini intervista il ministro Carlo Nordio al teatro Cartiere Carrara. Foto Marco MoriNew Press Photo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, Nordio: “C’è un clima avvelenato che non ha creato il Governo. Non vogliamo portare il pm sotto il potere esecutivo”

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