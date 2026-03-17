Il ministro della Giustizia ha avviato una campagna attiva per promuovere il voto a favore del referendum costituzionale, sostenendo che la magistratura deve essere liberata. In un intervento pubblico, ha affermato che sulla questione si sta formando una forte coalizione di sinistra pronta a schierarsi per il Sì. La sua posizione si inserisce in un contesto di tensione tra le istituzioni e le forze politiche.

di Francesco Ingardia Scomoda la storia e i suoi precedenti, il ministro Carlo Nordio, per tirare il carro del referendum costituzionale confermativo verso il Sì. Il giro di boa è da campagna a tambur battente. E il Guardasigilli non si sottare nel perorare la causa della riforma sulla separazione delle carriere che porta il suo nome. Grosseto, Arezzo, Prato e Firenze, una full immersion in Toscana per una iniziativa dietro l’altra organizzata dal Comitato “Sì Riforma”. Al Minerva ci sono gli organizzatori, Pasquale Macrì in prima fila accanto al ministro, più tutto il gotha di Fratelli d’Italia. Dal cugino di Pasquale, Francesco alla senatrice e commissaria provinciale Simona Petrucci, a braccetto col collega di Palazzo Madama Lucio Malan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nordio, missione per il voto: "Liberiamo la magistratura. C’è una valanga a sinistra pronta a schierarsi per il Sì"

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