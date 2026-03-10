Votate si e ci liberiamo della magistratura | e ora finalmente il governo dice le cose come stanno

Il governo ha dichiarato pubblicamente che la riforma della giustizia mira a ridurre il potere della magistratura, dopo mesi in cui ha affermato che non avrebbe compromesso l’indipendenza dei giudici e che la riforma non avrebbe portato a un controllo diretto da parte dell’esecutivo. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico e politica, con diverse opinioni sulla reale portata dei cambiamenti proposti.

Hanno passato mesi a dire che la riforma della giustizia non mina l'autonomia dei giudici e che non vogliono metterla sotto il controllo del governo. Ma i video di Meloni e le parole della consigliera di Nordio dicono esattamente il contrario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il governo festeggia per l'arresto di Hannoun: «Cosa dice ora la sinistra?». Le opposizioni non ci stanno: «Dal governo propaganda indecente»È una politica fratturata a metà, tra l'esultanze del governo e i richiami alla cautela delle opposizioni, quella che nelle scorse ore è stata...

"Votate sì e togliamo di mezzo la magistratura": bufera sulle parole della consigliera di Nordio BartolozziBufera per le parole della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ospite di una trasmissione televisiva ha...

