La riforma Nordio propone cambiamenti significativi nell’organizzazione della magistratura, tra cui l’introduzione del sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio superiore. Questa proposta solleva interrogativi sulla possibile influenza politica sulla magistratura e sull’indipendenza del sistema giudiziario. Mentre si discute di alternative, è importante valutare attentamente le implicazioni di tali modifiche per garantire un equilibrio tra efficienza e autonomia del settore giudiziario.

di Fabio Selleri Ancora più della separazione delle carriere, l’obiettivo della riforma Nordio sembra essere l’adozione del metodo del sorteggio per la designazione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Questo priverebbe i magistrati della possibilità di scegliere i propri rappresentanti e di conseguenza renderebbe impraticabile l’attività associazionistica, marginalizzando il ruolo dell’Anm e delle sue correnti. La concezione del magistrato-burocrate solo, isolato dai suoi colleghi e dalla società, in fondo non è nuova: nel ventennio l’Associazione generale magistrati italiani, precedente denominazione dell’Anm, fu perseguitata e costretta allo scioglimento da Mussolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La riforma Nordio renderebbe una parte di magistratura dipendente dalla politica: si poteva agire diversamente

Leggi anche: Riforma Giustizia, Nordio: “La magistratura non ha mai aggredito la politica”

Leggi anche: Riforma giustizia, Enrico Grosso (Comitato No): "Indebolisce indipendenza della magistratura dalla politica"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Via libera alla riforma costituzionale, Nordio intervistato da Sky TG 24

Argomenti discussi: Nordio: Con riforma coerenza tra Costituzione e Codice Vassalli; Le ragioni del no; Il Comitato regionale per il No alla riforma Nordio si presenta: Indebolisce la giustizia e non risolve i problemi; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato.

La riforma Nordio renderebbe una parte di magistratura dipendente dalla politica: si poteva agire diversamenteAncora più della separazione delle carriere, l’obiettivo della riforma Nordio sembra essere l’adozione del metodo del sorteggio per la designazione dei componenti del Consiglio superiore della ... ilfattoquotidiano.it

Giustizia, Nordio: Riforma non è contro nessuno, molti dell'opposizione a favoreIl ministro alla Camera: Questa nostra iniziativa mira ad attuare, dal punto di vista costituzionale, una rivoluzione processuale di 40 anni fa voluta da Vassalli ... adnkronos.com

Carlo Nordio alla Camera: "La riforma della Giustizia, che mira ad attuare una rivoluzione processuale di 40 anni fa, non è né contro la magistratura, né contro l'opposizione, né contro nessuno" x.com

Giustizia: risoluzione maggioranza, "la riforma rafforza la magistratura". Nordio in Aula #ANSA - facebook.com facebook