18 marzo 2026 | Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus bandiere a mezz’asta nelle scuole

Il 18 marzo 2026 si tiene la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, istituita con la legge del 18 marzo 2021, numero . In questa occasione, le scuole di tutto il paese abbassano le bandiere a mezz’asta per ricordare le persone morte a causa dell’epidemia. La giornata viene osservata con cerimonie e commemorazioni ufficiali in varie località italiane.

Il 18 marzo 2026 si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita con la legge 18 marzo 2021, n. 35 per ricordare le persone che hanno perso la vita durante la pandemia da Covid-19. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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