Il 21 marzo è la Giornata in memoria delle vittime delle mafie | iniziative e materiali di studio per le scuole 

Il 21 marzo si celebra la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con una legge approvata nel 2017. In questa occasione vengono organizzate iniziative pubbliche e distribuiti materiali di studio destinati alle scuole, con l’obiettivo di ricordare le vittime e promuovere la consapevolezza sull’importanza di contrastare la criminalità organizzata.

Il 21 marzo si celebra la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con la legge 8 marzo 2017, n. 20. La ricorrenza, riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica, è dedicata alla memoria delle vittime della criminalità organizzata e alla diffusione, soprattutto tra i giovani, della consapevolezza sul valore della legalità e dell’impegno civile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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