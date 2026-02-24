Verghereto un valzer per i 103 anni di nonna Aurora Bielli

Aurora Bielli ha compiuto 103 anni. E' la persona più anziana di tutto il territorio comunale di Verghereto. Nonna Aurora, vedova Caminati dal 2015, è nata il 18 febbraio 1923 nel borgo di Capanne, alle falde del Fumaiolo, nei pressi dell'eremo di Sant'Alberico. E' stata festeggiata due volte. Martedì 18 febbraio giorno in cui è venuta alla luce solo dalla sua "Residenza", e poi sabato c'è stata la grande festa aperta a tutti nella Residenza per anziani 'Ettore Miliani e Alma Armari' di Riofreddo di Alfero di Verghereto, dove è ospite dal 2017. Una bella festa alla presenza anche del sindaco Enrico Salvi, degli operatori e della responsabile della "Residenza" Roberta Giangrandi, che dice: "Qui in Residenza, aperta nel 2010, è la prima persona che ha festeggiato i 103 anni.