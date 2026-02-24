Verghereto un valzer per i 103 anni di nonna Aurora Bielli
Aurora Bielli ha festeggiato i suoi 103 anni, diventando la residente più longeva di Verghereto. La sua lunga vita deriva da una combinazione di buona salute e abitudini semplice, che ha mantenuto nel tempo. La famiglia le ha organizzato una grande festa nel cortile di casa, con amici e vicini che l'hanno omaggiata con canzoni e ricordi. La nonna Aurora continua a condividere storie sulla sua lunga esperienza di vita.
Aurora Bielli ha compiuto 103 anni. E’ la persona più anziana di tutto il territorio comunale di Verghereto. Nonna Aurora, vedova Caminati dal 2015, è nata il 18 febbraio 1923 nel borgo di Capanne, alle falde del Fumaiolo, nei pressi dell’eremo di Sant’Alberico. E’ stata festeggiata due volte. Martedì 18 febbraio giorno in cui è venuta alla luce solo dalla sua "Residenza", e poi sabato c’è stata la grande festa aperta a tutti nella Residenza per anziani ‘Ettore Miliani e Alma Armari’ di Riofreddo di Alfero di Verghereto, dove è ospite dal 2017. Una bella festa alla presenza anche del sindaco Enrico Salvi, degli operatori e della responsabile della "Residenza" Roberta Giangrandi, che dice: "Qui in Residenza, aperta nel 2010, è la prima persona che ha festeggiato i 103 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
