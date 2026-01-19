A Modena, la tradizione culinaria locale si presenta nella trasmissione

Modena, 19 gennaio 2026 – Tortellini, tagliatelle e crostata della nonna: la tradizione modenese va in scena in televisione a Cortesie per gli ospiti. Giovedì 15 gennaio è andata in onda su Real Time una puntata speciale sotto la Ghirlandina. I giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuz zi e Tommaso Zorzi hanno varcato soglie e portoni, tra tavole imbandite e mise en place che raccontano due anime della città. Manuel e Greta portano in tavola calore e sostanza d’Appennino, Elisa e Ludovica incarnano eleganza e storia del centro storico. Tra sapori e scivoloni di stile, tradizione e raffinatezza si intrecciano, lasciando i giudici davanti a un compito tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Cortesie per gli ospiti’ a Modena tra tortellini, tagliatelle e torta della nonna: ecco chi ha vinto la sfida

