Germania un tribunale salva AfD | Non è un partito estremista Esulta la leader dell’estrema destra | Ha vinto la democrazia

In Germania, un tribunale ha respinto le accuse di estremismo contro il partito AfD, dichiarandolo non qualificabile come gruppo estremista. La leader del partito ha celebrato questa decisione, affermando che rappresenta una vittoria della democrazia. I servizi segreti tedeschi, al momento, non hanno ancora classificato ufficialmente AfD come organizzazione estremista, mantenendo una posizione di attesa sulla questione.

I servizi segreti tedeschi non possono «per il momento» definire il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) come un gruppo «confermato estremista». Lo ha deciso il tribunale amministrativo di Colonia, dando ragione al partito anti-immigrazione guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla. L'AfD, afferma il tribunale, non rappresenta «nel suo insieme» una tendenza «ostile alla Costituzione», al contrario di quanto affermato dai servizi segreti tedeschi nel 2025. Il verdetto del tribunale di Colonia sospende la designazione di AfD come partito «estremista», in attesa dell'esito conclusivo della battaglia legale tra il partito di estrema destra e l'agenzia per la sicurezza interna.