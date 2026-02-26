Germania il partito Afd non può essere classificato come estremista di destra

In Germania, il dibattito sull’etichetta politica del partito Afd prosegue senza sosta. Recentemente, un tribunale di Colonia ha deciso che il servizio di sicurezza interno Bfv non può considerare l’Afd come un’organizzazione estremista di destra, sollevando nuove questioni sul suo ruolo e sulla percezione pubblica del partito. La decisione apre un nuovo capitolo nel confronto politico e legale in paese.

La classificazione avrebbe permesso al Bfv di rafforzare la sorveglianza del partito, anche intercettando, se necessario, le comunicazioni private dei suoi leader. Il Bfv aveva però sospeso la classificazione in attesa di una decisione della giustizia tedesca. Alice Weidel, co-leader dell'Afd, ha salutato sul social network X "una grande vittoria per il partito, per la democrazia e per lo stato di diritto". "Questa sentenza servirà anche a frenare i fanatici di un divieto", ha aggiunto, riferendosi ai politici che vorrebbero mettere il partito fuori legge. Dal punto di vista giuridico, un divieto potrebbe non essere convalidato dalla corte costituzionale, mentre, da quello politico, potrebbe aumentare ulteriormente i consensi del partito, che si presenterebbe come vittima.