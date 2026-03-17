Durante la partita tra Cremonese e Fiorentina allo stadio “Zini” di Cremona, uno steward ha negato l’ingresso a un cartellone portato da Tommy, un giovane tifoso della Fiorentina. L’episodio si è verificato lunedì sera e, successivamente, sono arrivate delle scuse ufficiali. La trasferta del bambino si è svolta normalmente fino a quel momento, con la squadra viola che ha poi conquistato una vittoria per 4-1.

Era una trasferta come tutte le altre quella di Tommy, piccolo tifoso della Fiorentina che lunedì sera era allo “Zini” di Cremona per la sfida della formazione viola contro la Cremonese, poi vinta 1-4 dagli uomini di Vanoli. Una trasferta però resa “ amara ” da uno steward dello stadio che – “per eccesso di zelo”, dirà poi il club lombardo – ha impedito al giovanissimo Tommaso di portare con sé dentro lo stadio un cartellone con la scritta: “ Adesso nei sogni ci credo più forte, Tommy “. Un cartello che il giovanissimo sostenitore viola aveva preparato con le sue mani, come testimoniato dalla mamma sul proprio profilo Facebook. “Caro steward, stasera Tommy non ha pianto quando gli hai ritirato il cartellone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non può entrare”: uno steward a Cremona nega un cartellone a Tommy, piccolo tifoso della Fiorentina. Poi le scuse

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