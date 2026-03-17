La Cremonese impedisce a un bimbo tifoso della Fiorentina di entrare col cartello Adesso nei sogni ci credo più forte

Durante la partita tra Cremonese e Fiorentina allo stadio Zini di Cremona, un bambino tifoso viola è stato impedito di entrare in tribuna perché portava con sé uno striscione con scritto “Adesso nei sogni ci credo più forte”. L’episodio si è verificato ieri e ha coinvolto il blocco dell’ingresso del piccolo tifoso, nonostante il cartello fosse un segno di sostegno alla squadra.

Episodio increscioso quello andato in scena ieri allo Zini di Cremona, in occasione di Cremonese -Fiorentina: a un piccolo tifoso viola è stato impedito l’accesso in tribuna, in quanto portava con sé uno striscione di incoraggiamento nei confronti della sua squadra. Sono arrivate le scuse del club grigiorosso. Brutto episodio in occasione di Cremonese-Fiorentina: i dettagli. Lo striscione del piccolo Tommy recitava: “Adesso nei sogni ci credo più forte”. Evidente riferimento alla speranza di vedere la sua squadra del cuore salvarsi. Non si è fatto attendere il comunicato del club lombardo: “In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Cremonese impedisce a un bimbo tifoso della Fiorentina di entrare col cartello “Adesso nei sogni ci credo più forte” Articoli correlati Il baby tifoso schernito. Maglia donata dai Viola, c’è la dedica di Dodo: “Credi nei tuoi sogni”Firenze, 28 dicembre 2025 – Peccato che la bocca spalancata di Tommy per la meraviglia di quella sorpresa trovata sotto l’albero nel giorno di Natale... Chivu dopo Cremonese Inter: «Noi sempre sotto esame, ci indicano come la squadra più forte. Ecco il segreto per vincere queste partite»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Cremonese impedisce a un bimbo... Temi più discussi: I tormenti di Kean, il dolore non passa a Cremona in dubbio; Da Isaksen a Politano, da Da Cunha a Piccoli: la Top 11 della 29ª giornata di Serie A; Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle: Dodò incontenibile, Parisi e Piccoli letali, si rivede Gudmundsson. Le scuse della Cremonese a Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina: C'è stato un errore, ti aspettiamo allo ZiniIl club ha chiesto scusa per aver impedito al piccolo tifoso della Fiorentina di far entrare un cartellone allo stadio: Errore commesso per eccesso di zelo. msn.com Serie A, Cremonese-Fiorentina 1-4: gol e highlightsLa Cremonese perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Sono Parisi, Piccoli, Dodo' e Gudmundsson a mettere il sigillo su una vittoria fondamentale per ... tg24.sky.it Uno spiacevole avvenimento ha caratterizzato il pre-partita di Cremonese-Fiorentina Stando alle ricostruzioni, gli steward dello stadio Zini di Cremona avrebbero impedito al piccolo Tommy, giovane tifoso della Fiorentina, di recarsi sugli spalti con un cartell - facebook.com facebook La #Fiorentina non dimentica di saper giocare a pallone x.com