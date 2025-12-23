Tommy, un bambino di sette anni, vive una difficile esperienza a scuola a causa delle sconfitte della Fiorentina. Preso in giro dai compagni per il suo amore per la squadra, sogna di incontrare Dodo, uno dei suoi giocatori preferiti. Questa storia evidenzia come le passioni sportive possano influenzare anche i più giovani, creando momenti di gioia e di sfida nel quotidiano.

Firenze, 23 dicembre 2025 - Dura la vita per Tommy con il cuoricino che batte viola in una scuola elementare in terra lombarda dove i coetanei stravedono per le strisce rossonere o nerazzurre che siano. Il Nostro piccolo eroe, 7 anni, sgrana invece gli occhi sono quando vede il Giglio stampato sul petto dei suoi eroi. E se già è difficile a condizioni normali portare avanti la tua piccola fede quando tutti i tuoi amichetti ne hanno un’altra, figurarsi quanto lo diventa quest’anno con una Fiorentina disastrata che ha fatto venire, almeno fino all’exploit della speranza di domenica sera contro l’Udinese, le lacrime agli occhi anche ai tifosi più attempati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tifoso di 7 anni preso in giro a scuola per le sconfitte della Fiorentina: “Tommy sogna di conoscere Dodo”

