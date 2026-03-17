Un ragazzo di 24 anni, noto come rapper e già coinvolto in procedimenti giudiziari, è stato arrestato dai carabinieri di Lecco. Con lui sono state fermate altre persone appartenenti alla sua cerchia. Le accuse a suo carico includono rapine, maltrattamenti e possesso di armi. L’arresto è stato eseguito questa mattina durante un’operazione di polizia.

Il rapper 24enne, già coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato arrestato dai carabinieri di Lecco insieme ad altre persone della sua cerchia Nuovi guai per Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang. Infatti, il 24enne è stato arrestato nelle prime ore di questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Lecco con le accuse di porto abusivo di armi e rapina. L’operazione, che ha portato al trasferimento in carcere a Busto Arsizio, si inserirebbe in un’indagine più ampia che coinvolge anche altre persone ritenute vicine al rapper. Secondo quanto comunicato dagli investigatori, oltre alle accuse principali, sarebbero in corso esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare legate anche a episodi di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Baby Gang arrestato: accuse di rapine, maltrattamenti e armi

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