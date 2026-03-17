Nel 2026, borse e diamanti coltivati in laboratorio rappresentano una novità nel mondo del lusso, segnando un cambiamento rispetto ai metodi tradizionali di produzione. L’Italia si posiziona come leader in questo mercato emergente, che si distingue per la sua innovazione nel settore. La nascita di questi prodotti sintetici riflette un nuovo approccio al valore e all’estetica, senza legami con materiali di origine animale o estrattiva.

Nel 2026, il concetto di lusso si sta separando dall'origine animale. La “bellezza sintetica” non è più un'alternativa economica, ma un simbolo di status tecnologico ed etico. Brand come Hermès e Stella McCartney stanno guidando il mercato verso materiali coltivati in laboratorio: pelle derivata dal micelio (funghi) o seta prodotta da lieviti ingegnerizzati. Questo settore prevede una crescita annua del 28%, trasformando i laboratori nelle nuove concerie di lusso. TOPSHOT - Models present a creation by Stella McCartney for the Women's Ready to Wear FallWinter 2026-2027 collection fashion show as part of the Paris Women Fashion Week, in Paris, on March 4, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non è finto, è il nuovo lusso: perché nel 2026 borse e diamanti si coltivano in laboratorio (e l’Italia guida il mercato)

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