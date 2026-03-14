Moda 2026 | borse nuove ma vissute il nuovo lusso

La moda del 2026 propone borse che mostrano segni di uso e vissuto, abbandonando i canoni di perfezione e perfezionismo. Le nuove creazioni si distinguono per un’estetica più autentica, dove dettagli come graffi e usura diventano parte del fascino. Designer e case di moda lanciano questa tendenza che valorizza l’imperfezione come elemento di stile.

La moda del 2026 sta ribaltando i canoni estetici tradizionali, sostituendo la perfezione immacolata con un’estetica vissuta e segnata dal tempo. Alla sfilata Chanel Primavera Estate 2026, il direttore creativo Matthieu Blazy ha presentato una borsa che simula un uso intenso, sfidando le aspettative di novità assoluta. Questo approccio non è isolato: marchi come Miu Miu, Alaïa e Balenciaga stanno adottando lo stesso linguaggio visivo, proponendo accessori nuovi che appaiono già amati e consumati. La tendenza si estende anche al prêt-à-porter, dove Prada introduce micro abrasioni e pieghe disordinate nei capi di abbigliamento. L’obiettivo dichiarato è conquistare i consumatori Millennial e Gen Z, offrendo oggetti che raccontano una storia personale prima ancora di essere indossati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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