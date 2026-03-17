Nomine illegittime e risarcimenti Rocca non si presenta in Commissione Trasparenza | opposizioni all’attacco

Il presidente non si presenta in Commissione Trasparenza durante l’audizione sulle nomine regionali. Due sentenze hanno stabilito che alcune nomine siano illegittime, e la Regione è stata condannata a pagare 225 mila euro di risarcimento. Le opposizioni criticano questa assenza, evidenziando le controversie legali che coinvolgono le scelte sui dirigenti regionali. La situazione ha generato proteste tra i rappresentanti politici.

Due sentenze mettono in dubbio le scelte sui dirigenti regionali. La Regione condannata a pagare 225mila euro, ma il presidente diserta la commissione Trasparenza e scatena le proteste. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Stellantis: sentenza choc a Termoli, sospensioni illegittime e risarcimenti. Sindacato Usb vince causa.La fabbrica Stellantis di Termoli, in Molise, è al centro di una disputa legale che ha visto una svolta significativa. Il Sistema in affanno. La fabbrica delle nomine poi ritenute illegittimeL'annullamento delle nomine giudiziarie è una crepa nella fiducia tra cittadini e istituzioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Commissione Trasparenza Il Sistema in affanno. La fabbrica delle nomine poi ritenute illegittimeL’annullamento delle nomine giudiziarie è una crepa nella fiducia tra cittadini e istituzioni. Il Csm che dovrebbe garantire ... iltempo.it Regione, la maggioranza non c'è: stop in commissione alle nomine nella societàPer la prima volta una commissione consiliare ieri avrebbe dovuto analizzare ed esprimere il parere su alcune nomine proposte dalla giunta regionale per le società controllate o partecipate, come ... quotidianodipuglia.it