Stellantis | sentenza choc a Termoli sospensioni illegittime e risarcimenti Sindacato Usb vince causa

La sentenza di Larino ha stabilito che Stellantis ha sospeso alcuni lavoratori di Termoli senza motivo valido, causando loro un danno economico e psicologico. Questa decisione ha portato alla vittoria del sindacato Usb in tribunale, che ora chiede risarcimenti per gli operai coinvolti. La vicenda riguarda sospensioni considerate illegittime e senza giustificato motivo, che hanno lasciato molte famiglie senza stipendio per settimane. La sentenza potrebbe influenzare altri casi simili in tutta Italia.

Stellantis sotto accusa: la sentenza di Larino scuote la fabbrica di Termoli e apre un precedente nazionale. La fabbrica Stellantis di Termoli, in Molise, è al centro di una disputa legale che ha visto una svolta significativa. Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Usb, contestando la gestione delle sospensioni dei lavoratori e aprendo un fronte critico sulla rotazione nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. La sentenza, emessa il 16 febbraio 2026, non solo riconosce l’illegittimità di pratiche considerate discriminatorie, ma obbliga l’azienda a risarcire la lavoratrice ricorrente e a rivedere le proprie politiche interne.🔗 Leggi su Ameve.eu Stellantis, centinaia di lavoratori in piazza a Termoli Stellantis: corteo a Termoli, operai e sindacati in piazza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’annuncio di Stellantis che fa crollare il titolo in Borsa: le azioni toccano il -29%. Niente dividendi nel 2026. Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardiStellantis frena sull’auto elettrica: 22,2 miliardi di svalutazioni, titolo in caduta, dividendo cancellato e futuro incerto tra debito e margini ridotti ... panorama.it Stellantis, il 62% dei lavoratori in cassa o solidarietà: cosa succede a Termoli, Pomigliano e MirafioriIl momento non è dei più rosei per l’automotive, se anche ieri le associazioni Acea e Clepa hanno chiesto all’Ue di rivedere gli obiettivi di neutralità carbonica per l’auto al 2035. Men che meno per ... corriere.it #vigevano La presentazione oggi pomeriggio #dirittideiconsumatori #abaco #sindacato #usb facebook USB esprime piena solidarietà a #FrancescaAlbanese, contro la macchina del fango dei complici del Sionismo. Difendere il suo operato significa difendere il diritto di denunciare senza condizionamenti il genocidio del Popolo palestinese. @FranceskAlbs x.com