Il sistema delle nomine giudiziarie sta attraversando una fase di criticità, con numerosi casi di annullamento di nomine che sollevano dubbi sulla correttezza delle procedure. Il Consiglio superiore della magistratura, incaricato di garantire trasparenza e merito nelle selezioni, si trova frequentemente sotto esame dai giudici amministrativi, i quali hanno invalidato diverse decisioni prese dall'organo di indirizzo.

L'annullamento delle nomine giudiziarie è una crepa nella fiducia tra cittadini e istituzioni. Il Csm che dovrebbe garantire trasparenza e merito, infatti, vede sempre più spesso le sue decisioni bocciate dai giudici amministrativi. E così emerge un sistema in affanno, segnato da lacune procedurali e motivazioni fragili, che ne minano l'autorevolezza. Ma ciò che rende il quadro ancora più inquietante èche dopo il cosiddetto scandalo Palamara, dopo le intercettazioni che hanno squarciato il velo su logiche spartitorie e carrieristiche, «a oggi non è cambiato nulla, nemmeno nella gestione delle nomine» continua a ripetere il sostituto procuratore della Dda di Napoli, Giuseppe Visone.

Il Sistema in affanno. La fabbrica delle nomine poi ritenute illegittime

