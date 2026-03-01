Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere l’atto inviato dal Ministero riguardante un’insegnante che, secondo alcuni, non poteva insegnare matematica al Cpia di Grosseto. La decisione arriva prima della data stabilita, il 16 giugno, quando sarà deciso se l’insegnante potrà continuare a svolgere il suo ruolo o meno. La vicenda riguarda un confronto tra i requisiti richiesti e le qualifiche dell’insegnante.

GROSSETO Si dovrà aspettare il 16 giugno per sapere se un’insegnante poteva o no insegnare matematica al Cpia, il Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti, che offre corsi scolastici e percorsi di apprendimento per adulti e giovani dai 16 anni in su. L’insegnante si è infatti appellata al Consiglio di Stato dopo che il Tar del Lazio aveva respinto la su richiesta di ‘sospendere la decisione del Ministero dell’istruzione che ha sollevato il problema. La decisione nel merito e verrà discusso dal Consiglio di Stato il 16 giugno, cioè alla fine della scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha valutato che l’insegnante non può insegnare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non può insegnare". Ma il Consiglio di Stato sospende l’atto inviato dal Ministero

