Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar | riapre la caccia alle beccacce e ai turdidi

Il Consiglio di Stato ha temporaneamente sospeso la sentenza del Tar, permettendo la riapertura della caccia alle beccacce e ai turdidi. La decisione, annunciata dall’assessore regionale Giacomo Bugaro, riguarda le modalità di gestione di questa attività e apre un nuovo quadro normativo in regione. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori chiarimenti sulle implicazioni pratiche della sospensione.

ANCONA – L'assessore regionale con delega alla Caccia Giacomo Bugaro ha annunciato che il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza n. 9652025 del Tar Marche che aveva disposto la chiusura anticipata della caccia a beccaccia e turdidi.Dato il quadro esistente, la Giunta regionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Centrale a biometano, il Comune fa appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Leggi anche: “Il mare di Napoli non è una fogna. Inaccettabile la sentenza del TAR sulla Gaiola, va impugnata al Consiglio di Stato" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sospesa dal Consiglio di Stato la sentenza del Tar per il calendario venatorio delle Marche; Il deposito delle principali sentenze tra Natale e l’Epifania; Caccia a beccaccia e turdidi: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar Marche; Torna la caccia a beccaccia e tordi: il Consiglio di Stato sospende lo stop del Tar. Caccia a beccaccia e turdidi: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar Marche - I giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia della sentenza che anticipava la chiusura. lanuovariviera.it

Riprende la caccia a beccaccia e turdidi grazie all’ordinanza del Consiglio di Stato - Alla luce della decisione del Consiglio di Stato, la Giunta regionale si sta attivando per consentire la caccia a beccaccia e turdidi (tordo sassello, tordo bottaccio e cesena) secondo le modalità ... picusonline.it

«Ordinanza del Consiglio di Stato: riprende la caccia a beccaccia e turdidi» L’annuncio di Bugaro - La giunta regionale sta adottando gli atti necessari a consentire la piena operatività del calendario venatorio originario della Regione Marche, che fissava al 31 gennaio il termine dell’atti ... cronachefermane.it

