L’ambasciatore Sequi | Operazione ad alto rischio E c’è il rischio Houthi

L’ambasciatore Sequi ha commentato che l’operazione in corso rappresenta un’operazione ad alto rischio, evidenziando la presenza di potenziali minacce provenienti dai Houthi. Una coalizione potrebbe non essere costituita, mentre il successo di questa azione è cruciale per la sicurezza energetica globale, considerata strettamente legata alla stabilità della regione.

Una coalizione che potrebbe non nascere. Uno stretto da cui dipende la sicurezza energetica mondiale. L’Ambasciatore Ettore Sequi (foto), già segretario Generale della Farnesina, ha spiegato perché una missione internazionale per difendere lo stretto di Hormuz è difficile da organizzare e realizzare. Ambasciatore Sequi, Donald Trump parla della possibilità di creare una coalizione internazionale per pattugliare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza del traffico marittimo. Quanto è realistico che questa coalizione nasca davvero? "Prima di tutto bisogna capire il contesto. Hormuz non è solo uno stretto del Golfo Persico: è uno dei tre grandi snodi energetici globali, insieme a Bab el-Mandeb e allo stretto di Malacca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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